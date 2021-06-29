Республиканский бал выпускников - кульминация учебы и мотивация будущих достижений

Источник материала: БT

Республиканский бал выпускников, который в эти минуты проходит в Минске, можно назвать поистине кульминацией учебы и мотивацией будущих достижений. В одном зале - более двух сотен выпускников из всей страны. По традиции этот праздник с юными белорусами разделил и глава государства. Александр Лукашенко признался: глядя на этих ребят, красивых, молодых, успешных и амбициозных, он испытывает чувство гордости за нашу страну. Быть достойными тех, кто созидал наше будущее. Напутствие от главы государства тем, кто и будет строить наше завтра. Впереди у них вся жизнь и новые высоты на первом рабочем месте, где предстоит трудиться на благо родной Беларуси. И у них обязательно все получится. Вероника Бута о поколении будущего.

Платье принцессы, туфли для Золушки! Наряд к выпускному балу Екатерина выбирала в интернет-салоне по совету мамы. Сама подгоняла вручную. В этот день все должно быть идеально. Проживи свою жизнь на отлично - такой девиз перед собой ставит выпускница БГЭУ. Золотая медаль в школе, красный диплом в университете. Теперь большие планы на карьеру - девушка выбрала госслужбу. Дмитрий - выпускник БГУИР - чем только не занимался во время учебы. Молодежный парламент, интеллектуальные турниры, чемпионаты для молодежи. Но свою карьеру все же свяжет с IT. В этой сфере он уже более года.

Побеждать у этих амбициозных ребят в крови. Но реализовывать свой успех они начнут завтра. Как говорится, сегодня пускай весь мир подождет!

Они заслужили этот вечер. Вчерашние студенты, а завтра - молодые специалисты. У них еще все впереди, но при этом и жизненный опыт уже имеется. Успеть все - совет тем, кто выбирает между учебой и тусовками.







По доброй традиции поколение будущего лично поздравляет Президент. Этот год исключением не стал. Напротив, этой встрече, поделится Александр Лукашенко, он очень рад. Это возможность лично дать напутствие тем, кому строить наше завтра. И атмосфера праздника не располагает к серьезным разговорам. Но время такое - на страже нужно быть всегда.

Это уж точно. Время такое, что прежде чем спросить диплом или рекомендацию, посмотрят профиль в соцсетях. Свою жизнь (виртуальную) мы пазл за пазлом собираем с каждым фото, постом и комментарием. И эта параллельная реальность сегодня важна не меньше.

Президент: Пусть вам всегда сопутствует успех

Искренние слова каждому: педагогам - благодарность за труд, результатом которого можно сегодня гордиться, ребятам - напутствие во взрослую жизнь. Важно выбрать верный путь. Понять свое предназначение непросто. Особенно в юном возрасте. Они это сделали и сделали достойно. Рядом были родные и педагоги, рядом были друзья и единомышленники.

Теперь на очереди новый этап - стать профессионалом своего дела. И очень важно, чтобы, как и прежде, рядом были те, кто поддержит.

Может быть не сразу, но у них обязательно все будет. Президент скажет, все и всегда получается у тех, кто предан своему делу, кто предан своей стране. И пригласит на бал. Это подарок за старания и успехи все непростые, но очень интересные студенческие годы.

В одном зале студенты из всех регионов страны - будущие экономисты, врачи, военные, юристы, журналисты. Президентский оркестр сегодня играет в честь 230 лучших выпускников, лучших не только в учебе. Они достигли высоких результатов в науке, искусстве и спорте. И это, убеждены, только начало.

Впереди у них и победы, и поражения. Главное - не потерять веру в себя. И не пасовать перед трудностями. Кто знает, может через пару лет такие же красивые и амбициозные они придут во Дворец Независимости за своими первыми государственными наградами.





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