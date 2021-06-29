Специальный отряд быстрого реагирования отмечает 22-й день рождения

Источник материала: БT

Такие акции - еще одно напоминание о важности помнить события тех лет и о ценности мира и спокойствия. Особенно сейчас, когда идет массированное давление извне и нашу страну шатают по всем фронтам, возможность спокойно жить и воспитывать детей в безопасности приобретает особый смысл.

И сегодня еще один повод за это сказать спасибо всем причастным. 22 года на службе родине. Специальный отряд быстрого реагирования отмечает день рождения. О призвании под девизом: "Долг, честь, Отечество" - Александр Смирнов.

Подавляющее большинство боевых операций, даже если и попадает в средства массовой информации, остается без детальных подробностей. Будь то задержание вооруженных преступников, сходки криминальных авторитетов или торговцев наркотиками - качество выполнения работы гарантированно высокое.

Старший офицер СОБР ВВ МВД Беларуси:

Мне нравится тем, что я вижу результаты своей работы. Если я задерживаю какого-либо преступника, я понимаю, что сделал нашу жизнь чуть лучше. То есть, на одного бандита у нас на улицах стало меньше. Грубо говоря, мы задержали насильника и спасли кому-то жизнь, здоровье и т. д. Результаты моей деятельности и есть то, что движет мною для службы.

Помимо основных служебно-боевых, отряд выполняет ряд специфических - специальных задач: к примеру, пресечение тюремных бунтов, массовых беспорядков, актов терроризма или отражение вооруженных нападений на особо важные охраняемые объекты. С таким подходом и требования к военнослужащим соответствующие. Даже отбор кандидатов проходит по отдельной программе и считается одним из самых жестких в спецназовском братстве. Как результат - случайные люди в отряд не попадают. За 2 года ни один сотрудник не покинул подразделение.

Александр Быков, командир СОБР ВВ МВД Беларуси:

Еще за месяц до начала электоральной кампании столкнулись с большим количеством угроз. На самих бойцов и их семьи. То есть, непосредственной целью этой информационной кампании было оказать психологическое воздействие на бойцов, сломать их боевой дух. Однако спецназ есть спецназ – ни один военнослужащий не покинул ряды СОБРа.

Без работы спецназ ржавеет, а новые вызовы и угрозы испытывают человечество на прочность. Чтобы не застаиваться, а обменяться опытом, получить новые навыки и избежать профессионального выгорания, подразделение выезжает на соревнования. Успешной стала командировка в Дубай на UAE SWAT Challenge 2020 – турнир для спецподразделений всего мира. В программе - такие задания, как спасение заложников, полоса препятствий, обеспечение периметра безопасности для VIP-персон и разнообразные стрелковые упражнения. Все это усложнялось тяжелыми климатическими условиями.

Начальник специальной подготовки СОБР ВВ МВД Беларуси:

Там присутствовало 40 команд, и нам посчастливилось стать третьими. Немного отстали, первыми стали хозяева, и это не обсуждается. Не было даже возможности пройти акклиматизацию, но выступили достойно, упражнения были сложные, жара невыносимая… У них мы выступили достойно, несмотря на то, что подготовка была недлительная, и мы ехали первый раз.

Работа в спецназе не прекращается никогда. Даже если бойцы не находятся на дежурстве, они в режиме ожидания и готовы в любую минуту стать в строй. Нет исключений - в том числе и в государственные праздники СОБР не отдыхает, а обеспечивает общественный порядок. Даже в свой профессиональный день бойцы, как и положено настоящему спецназу, находятся на службе.





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