На заседании межэтнического совета обсудили Дни национальных культур у Ратуши

Источник материала: БT

Беларусь толерантна к представителям разных народов и конфессий. У нас проживают люди 156 национальностей мира. 21 диаспора входит в состав консультативного межэтнического совета при уполномоченном по делам религии и национальностей. Сегодня на заседании обсуждали Дни национальных культур у Ратуши, которые уже стали своеобразным брендом выходного дня в столице. Выбирали председателя и заместителя совета, распределяли финансирование.

Хизри Асадулаев, народный художник Чеченской Республики и Республики Дагестан, скульптор, поэт, композитор:

Беларусь всегда отличалась своей толерантностью. Народ белорусский всегда относился как к своим, как к родным, как к друзьям, доброжелательно ко всем, кто сюда приезжал на время или на постоянное место жительства. Вот мы, семья моя, уже как приехали вдвоем с женой 40 лет тому назад, собственно говоря, я здесь сформировался как скульптор.

Отметили участники заседания и растущее беспокойство по поводу враждебных настроений от некогда дружественных нам стран-соседок, которые сейчас поддерживают санкции во имя разрушения Беларуси.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

Представители национальных меньшинств порою острее чувствуют необходимость единства в нашем обществе, потому что они оценивают спокойствие и согласие, которые в нашем обществе. Ведь некоторые люди получили приют в нашей стране, уехав из своей страны по причине межнациональных конфликтов. Люди нашли здесь себе второй дом.

Кими Ри, зампредседателя консультативного межэтнического совета, представитель ассоциации белорусских корейцев:

Мы не ожидали, что такое отношение. Это руководство, это же не народ литовский или там польский. Я думаю, что народ тоже против таких санкций, просто руководство так предвзято относится к нашей стране, к нашей дружелюбной стране. Мы же никому не желаем зла. Никогда Беларусь не наступала ни на кого с войнами или с какими-то санкциями, или еще с какими-то явлениями. Просто непонятно это для нас и обидно очень.

Георгий Егиазарян, председатель консультативного межэтнического совета, представитель Минского городского армянского культурно-просветительского общества "Айастан":

В принципе страдают обычные люди, ничего хорошего от этого нет. Вот полеты прекратили, а компания Белавиа каким боком здесь оказалась. Я в этой авиакомпании работаю и чувствую на себе эти санкции.

Консультативный межэтнический совет при уполномоченном по делам религии и национальностей существует с 2006 года.





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