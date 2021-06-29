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"Поезд Победы" проехал по восьми городам Беларуси

30.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возможность себя реализовать, жить в свободной стране и совершать победы на мирных полях - за это мы обязаны нашим предкам. Сохранить память об их героическом подвиге в годы Великой Отечественной войны - наш священный долг. События тех лет наглядно передает, в том числе, проект "Поезд Победы". В будущем у него может появиться новый вагон-экспозиция, посвященная партизанскому движению в Беларуси. Об этом говорили сегодня во время экскурсии создатели музея на колесах с премьер-министром Беларуси. Роман Головченко отметил: сегодня важно, чтобы молодежь знала правду о войне и какой ценой была завоевана Победа. Тем более, сейчас есть попытки очернить вклад партизанского движения в освобождение нашей страны. И такие современные экспозиции нужны для связи поколений, ведь живых свидетелей тех страшных событий с каждым годом все меньше.

"Поезд Победы", созданный творческой командой из России, проехал по восьми городам Беларуси. Экспозицию в нашей стране посмотрели почти 25 тысяч человек.

Уже завтра вечером музей на колесах держит курс на Дальний Восток. Организаторы обещают: в следующем году он вернется в Беларусь, ведь спрос увидеть наше героическое прошлое велик.


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Теги: Гомель
 
 
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Возможность себя реализовать, жить в свободной стране и совершать победы на мирных полях - за это мы обязаны нашим предкам. Сохранить память об их героическом...
 
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