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Г. Иоффе: Санкции - это реакция капризного ребенка

30.06.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Действия Запада в отношении Беларуси - это реакция капризного ребенка. Такую оценку эффективности санкций против Беларуси дал известный американский историк и политолог Григорий Иоффе. Карательные меры воздействия являются обоюдоострыми и часто выглядят несуразными, поскольку еще не известно, кому они наносят больший урон.

Григорий Иоффе, профессор Рэдфордского университета (США):

В действиях европейцев есть некий инфантилизм, это довольно любопытно. А в действиях отдельных стран его просто очень много. Возьмите, к примеру, политику Литвы в отношении Белорусской атомной электростанции. Сначала по требованию ЕС в 2009 году литовцы закрыли свою Игналинскую АЭС. Теперь рядом с Литвой появилась БелАЭС, и вроде бы можно покупать дешевую электроэнергию, но они решили ее заклеймить. Напоминает ситуацию, когда ребенок бежит, ударяется о стол и потом наказывает этот самый стол, гневно стуча по нему кулаком. Когда Литва наказывает Белоруссию экономическими санкциями, а сама зависит от белорусских грузопотоков, то в психологическом плане это отдает раздвоением личности. Потом они будут кричать: "Помогите нам!". Естественно, они на переднем краю борьбы с диктатурой и рассчитывают на помощь ЕС. Но в реальности они наносят себе большой урон.



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Действия Запада в отношении Беларуси - это реакция капризного ребенка. Такую оценку эффективности санкций против Беларуси дал известный американский историк и...
 
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