М. Чаплыга: Государство решило залезть в карман к предпринимателям

Источник материала: БT

Недовольство украинцев понятно. Простой народ на грани бедствия, им просто перекрывают воздух. А вместо поддержки от государства еще и силовое устранение недовольных.

Вот мнение на этот счет украинского политического обозревателя Михаила Чаплыги.

Михаил Чаплыга, политический консультант (Украина):

К сожалению, в последнее время государство избрало путь - вместо того, чтобы собирать налоги и поступления в бюджет путем борьбы с контрабандой на границе или борьбы с олигархами, как это декларируют, но почему-то решило залезть в карман именно к малым предпринимателям, тем, кто пытается вопреки государству хоть как-то выжить, кормить семью, даже создать несколько рабочих мест. Соответственно, люди, которые считали, что они не в тени, что они работают публично, то государство должно их поддерживать. Вместо этого их начали бить, естественно, люди начали протестовать. И сегодня состоялось то, что состоялось, и, честно говоря, вызвало у меня огромное удивление, потому что предприниматели хотели пройти с такой мирной акцией, возложить венки малому бизнесу и микробизнесу, с которым государство борется, хотели символический гроб, что называется, возложить к администрации президента. Ничего особенного, подобные вещи происходили. И во время Кучмы их, кстати, никто не запрещал, и я ходил в этих шествиях, такие вещи были и во время Януковича - тоже таких особых запретов на это не было. Но почему-то именно в современной Украине, где 39 ст. Конституции, гарантирующая право на мирные собрания, а таковым оно изначально и было, должна бы превалировать, но, к сожалению, почему-то полиция проявила себя не с лучшей стороны и начала отнимать атрибутику, не давать пройти с этим гробом, вступать в драки с предпринимателями, пытаться их задержать прямо на месте.





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