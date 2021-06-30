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Пресс-конференция о работе государственной лесной охраны летом пройдет 1 июля в пресс-центре БЕЛТА
30.06.2021 07:29 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Приоритетные направления работы государственной лесной охраны в летний период" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 1 июля в 11.00.
Министерством лесного хозяйства, особенно летом, проводится системная работа по наведению порядка и поддержанию в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии лесов. Ежегодно разрабатывается и утверждается комплекс специальных мероприятий, проводятся республиканские акции "Чистый лес" и "Неделя леса".
Лесоводы делают все необходимое для ухода за лесом, развития инфраструктуры лесного фонда. Проводится уборка бытовых отходов, в том числе на участках, прилегающих к местам отдыха вдоль автомобильных дорог, садоводческим товариществам и населенным пунктам, в придорожных полосах. Продолжается борьба с нарушителями лесного и природоохранного законодательства.
О приоритетных направлениях работы государственной лесной охраны в летний период расскажет начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Чернявский.
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О приоритетных направлениях работы государственной лесной охраны в летний период расскажет начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного...
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