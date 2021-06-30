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Картина дня: Форум регионов Беларуси и России, комплекс "Северный берег" и серебристые облака
30.06.2021 07:29 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 29 июня
Президент Беларуси
Во время встречи
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №245
Фото из архива
29 июня стартовал
Во время форума регионов
Во время Форума регионов Беларуси и России
Татьяна Рунец
НАН: Форум регионов Беларуси и России -
Беларусь и Россия планируют создать
Инвестдоговор о строительстве современного
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ФОТОФАКТ:
СЕГОДНЯ
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VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет по 1 июля в режиме видео-конференц-связи. Главной темой форума станет научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 1 июля
70 лет назад родилась Крылович Валентина Михайловна (д.Буда-Люшевская Буда-Кошелевского р-на Гомельской обл.), белорусская певица, народная артистка Беларуси (2015). В 1976-1979 годах училась в Молодечненском музыкальном училище. С 1969 года солистка Национального академического народного хора Республики Беларуси им.Г.И.Цитовича. Исполнительница ответственных соло в белорусских народных песнях, произведениях белорусских и русских композиторов, духовной музыки.
60 лет назад родилась Диана, принцесса Уэльская. Умерла в 1997 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 29 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем...
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