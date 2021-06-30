 5-летнему Косте Бурману очень нужна наша помощь!

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Здравствуйте.Меня зовут Бурман Татьяна Александровна. В моей дружной, маленькой семье случилось большое горе. Моему пятилетнему сыну Косте, 03.05.2021 врачи вынесли смертельный диагноз - диффузная глиома ствола мозга (РАК).

Первого апреля 2021 года, у моего Костика, в садике, начал косить правый глазик. Утром было всё хорошо, а вечером я его забрала уже с патологией. На следующий день нас экстренно приняли офтальмолог и невролог. Было принято решение нас срочно госпитализировать, но в связи с Covid быстро не получилось, госпитализировались мы только через 2 дня, в неврологическое отделение. Там были взяты все анализы: общие, биохими, анализы на инфекции, была сделана цефалограмма и КТ. Результаты показали, что у Кости все хорошо и лечение должен проводить офтальмолог. Так же Костя прошел обследование в Новом зрении, там диагноз Пинского офтальмолога подтвердили. И костя начал носить очки.

Через несколько дней, состояние Кости изменилось. Он ходил с постоянно открытым ртом, увеличилось слюноотделение, здоровый глаз перестал отходить к внешнему краю глаза. Так же он начал врезаться в двери, появилась дезориентация.

Тогда нам удалось попасть в Бресткую областную больницу, где и нашли эту злосчастную диффузную глиому ствола мозга. Лечения нам там не проводили, кроме физ. раствора, глюкозы и противорвотного. Неделю мы потеряли в Бресте, пока ждали место в Боровлянах, а в Пинске был упущен целый месяц! При онкологии это очень плохо! Пока нам искали место в Боровлянах, наши результаты смотрели нейрохирурги РНПЦ в Боровлянах, где к большому сожалению, нам отказали в оперативном вмешательстве, по причине нахождения опухоли в труднодоступном месте. По этой же причине нам не могут взять биопсию, из-за отсутствия оборудования. В нашей стране мы можем пройти только курс лучевой терапии.

Уже в Боровлянах, 21 мая Косте стало плохо. Он съехал с кровати, ударился головой, у него случился судорожный приступ. Косте экстренно сделали КТ, чтобы исключить кровоизлияние. К большому счастью, его не было. Но с того момента Костик не говорит, сам не кушает и плохо двигается.

Неделю Костя восстанавливался после травмы, а после продолжил лучевую терапию. Чтобы понять, как лечить опухоль дальше, Косте необходима биопсия. Необходимое оборудование есть в клинике Цюриха. Больница Kindershpital специализируется на лечении глиомы и имеет хорошую репутацию в мире. Врачи Цюриха рассмотрели наши документы, провели с нами видео конференцию, где нам предложили пройти обследование и в дальнейшем, лечение. Мы были рады услышать положительный ответ, но сумма по счету шокировала. 65000 франков (60000 евро) плюс дополнительные расходы на проживание, перелет, переводчика и в итоге сумма сбора 70000 евро.

Мы – обычная семья из города Пинска, не в силах самостоятельно оплатить жизненно важное лечение и вынуждены обратиться за помощью к людям, чтобы спасти нашего ребенка и подарить ему жизнь!

Невозможно описать наше состояние. Когда тебя изнутри парализует страх не успеть. Нет страшнее и безумнее боли, чем потерянное время и возможность изменить судьбу своего сына! Мы молим Вас, помогите успеть спасти жизнь нашему Костику! Его жизнь сейчас зависит только от милосердия людей. Каждая минутка на счету, у нас совсем мало времени.

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Карта Сбербанк России 4276 3801 5254 9643

Имя пользователя: DZIANIS NALIVAIKA (дядя Кости)

PayPal : https://paypal.me/nadiahelp (доверенное лицо - Надежда Манцевич)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА в ОАО "Беларусбанк"

УНП 100325912 МФО AKBBBY2X

Счета открыты в центре банковских услуг 121 - г.Пинск, ул.Иркутско-Пинской дивизии, 35а на имя Бурмана Александра Александровича

Транзитный счёт BY42AKBB38193821000290000000

✔️В белорусских рублях BY79AKBB31340000007500070000

✔️В долларах США BY91AKBB313410000041600070000

✔️В евро BY81AKBB31342000003680070000

✔️В российских рублях BY25AKBB31343000003360070000

Информация о счёте: https://belarusbank.by/ru/33139/33142/30394/blagotvoritelnost/6343

Костя находится под опекой социально-благотворительного учреждения "КиндерВита" https://kindervita.by/

Отчёт о поступлениях: https://vk.com/topic-204636384_47584705

Группы помощи в соц.сетях

В ВКонтакте: https://vk.com/spasti_kostika

В Instagram: https://instagram.com/spasti_kostika

В Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQBM5ZFKMsFobU1%2FF4xnEP4fAaDI5q4OXBNylVnUNDNfgy3JeUUu5KRPw3F8jRsK

Бурман Татьяна Александровна(мама Кости) № телефона 375299613271

Арес: 225710 г.Пинск ул.Первомайская д.148.кв.83

Эл.почта: burman201093@gmail.com

С уважением и надеждой в сердце, семья Бурман.