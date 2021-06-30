Таможенными органами Беларуси выявлено 280 подпольных табачных фабрик в ЕС за 5 лет

Источник материала: БT

Табачная контрабанда европейского масштаба. Более 280 подпольных фабрик в странах Европы по производству контрафактных сигарет установлено за последние 5 лет. Многие из них работали в Польше. Как ни странно, но рабсилой на небезопасных предприятиях выступали украинцы. По данным Бюро по борьбе с мошенничеством, только за период с 2013 по 2018 год изъято порядка 2,5 млрд штук контрафактных сигарет. Общий ущерб - около 10 млрд евро. И большинство из этих поставок связано именно с деятельностью таких нелегальных фабрик.

Эдуард Данилович, зампредседателя Государственного таможенного комитета Беларуси:

Что касаемо работы белорусской таможни, мы регулярно пресекаем незаконное перемещение иностранных сигарет транзитом через Беларусь в крупных размерах. Примеров тому достаточно. 10 партий болгарских сигарет количеством 13 миллионов штук пытались незаконно переместить в Грузию. Партия немецких сигарет следовала транзитом через нас количеством 1,3 млн штук, где продавцом выступала компания из Великобритании. Также попытка незаконного перемещения была пресечена таможенными органами при следовании партии сербских сигарет количеством более 1 млн штук.

За минувший год нашими таможенными органами выявлено порядка тонны наркотиков, которые транзитом следовали через Беларусь. А это в 10 раз больше, чем за прошлый год обнаружено таможенниками Литвы. Установлено, что наркотики следуют с территории Европейского союза и Украины. Встречаются как небольшие партии - в граммах, так и крупные - исчисляемые в сотнях килограммов. Подробнее о работе белорусской таможни смотрите сегодня в нашем эфире после "Панорамы" в журналистском расследовании Ксении Лебедевой "Игра по-серому".





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