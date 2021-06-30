Президент открыл Республиканский бал выпускников: торжество красоты, таланта и молодости

Источник материала: БT

Праздник, которого они ждали целых 5 лет! Торжество красоты, таланта и молодости. В Минске накануне прошел Республиканский бал выпускников - финал студенческой жизни и дорога в новую жизнь!

Лучшие представители вузов и торжественное открытие праздника Президентом страны. Александр Лукашенко поздравил молодежь с окончанием столь важной страницы в судьбе, пожелал в дальнейшем достигать успехов с такими же горящими глазами и справедливым отношением к делу и людям. Еще один важный посыл от главы государства - быть осторожнее в суждениях, чтобы потом не стыдиться своих же слов или публикаций в соцсетях.

В одном зале студенты из всех регионов Беларуси - будущие экономисты, врачи, военные, юристы, журналисты. 230 лучших выпускников - лучших не только в учебе!

На очереди - этап стать профессионалом своего дела. И очень важно, чтобы, как и прежде, рядом были те, кто поддержит. А этот вечер точно запомнится навсегда.

Быть достойными тех, кто созидал наше будущее! Впереди у них вся жизнь и новые высоты на первом рабочем месте, где предстоит трудиться на благо родной Беларуси.





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