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Около 80 российских регионов участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Беларусью - Воробьев

30.06.2021 11:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 80 российских регионов участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Беларусью, заявил заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев во время заседания межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству на полях VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на то, что предыдущий VII Форум регионов из-за пандемии прошел также в усеченном формате, он принес вполне осязаемые результаты. Около 80 российских регионов участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Республикой Беларусь. Активно развивает сотрудничество Республика Башкортостан, Самарская область, Ставропольский край, Курская область, Республика Коми, Республика Кабардино-Балкария, Ненецкий автономный округ и другие", - сказал Юрий Воробьев.

/Будет дополнено/.-0-

Около 80 российских регионов участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Беларусью - Воробьев

Около 80 российских регионов участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Беларусью - Воробьев

Около 80 российских регионов участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Беларусью - Воробьев

Около 80 российских регионов участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Беларусью - Воробьев

Около 80 российских регионов участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Беларусью - Воробьев

Фото Андрея Покумейко

 
Теги: Минск
 
 
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