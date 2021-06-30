Около 80 российских регионов участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Беларусью - Воробьев

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 80 российских регионов участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Беларусью, заявил заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев во время заседания межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству на полях VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на то, что предыдущий VII Форум регионов из-за пандемии прошел также в усеченном формате, он принес вполне осязаемые результаты. Около 80 российских регионов участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Республикой Беларусь. Активно развивает сотрудничество Республика Башкортостан, Самарская область, Ставропольский край, Курская область, Республика Коми, Республика Кабардино-Балкария, Ненецкий автономный округ и другие", - сказал Юрий Воробьев.

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Фото Андрея Покумейко