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Около 80 российских регионов участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Беларусью - Воробьев
30.06.2021 11:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 80 российских регионов участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Беларусью, заявил заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев
"Несмотря на то, что предыдущий VII Форум регионов из-за пандемии прошел также в усеченном формате, он принес вполне осязаемые результаты. Около 80 российских регионов участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Республикой Беларусь. Активно развивает сотрудничество Республика Башкортостан, Самарская область, Ставропольский край, Курская область, Республика Коми, Республика Кабардино-Балкария, Ненецкий автономный округ и другие", - сказал Юрий Воробьев.
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Фото Андрея Покумейко
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"Несмотря на то, что предыдущий VII Форум регионов из-за пандемии прошел также в усеченном формате, он принес вполне осязаемые результаты. Около 80 российских...
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