Контроль над белорусскими СМИ ужесточен

Межведомственная комиссия по информбезопасности наделена дополнительными полномочиями по контролю СМИ, которые распространяют информацию, способную нанести вред национальным интересам.

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко 28 июня.

Документ опубликован на сайте Национального правового интернет-портала.

Межведомственная комиссия по безопасности в сфере информации создана в ноябре 2017 года при Совбезе. Ее обязанность - «совершенствование координации деятельности госорганов и иных организаций» по обеспечению нацбезопасности Беларуси в информационной сфере.

Указ вступил в силу с 26 июня. Он наделяет данную комиссию правом принимать решения «о наличии в продукции средства массовой информации, в том числе иностранного, на интернет-ресурсе, в сетевом издании информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».

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