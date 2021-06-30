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Национальный аэропорт Минск снова меняет правила сдачи ПЦР
30.06.2021 12:31 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В минском аэропорту с 1 июля будут использовать только ускоренные ПЦР-тесты SmartAmp.
Об этом 30 июня
Отмечается, что для сдачи теста, как и прежде, нужен будет билет на самолет, паспорт и чек об оплате.
Заранее требуется записаться на тест на сайте minsksanepid.by.
Запись будет открыта на один следующий день ежедневно в 07:00. Например, 5 июля можно будет записаться только на 6 июля.
Другая важная информация
Информацию о работе лабораторий в Национальном аэропорту, на железнодорожном вокзале и по ул. Бровки, 13 можно узнать по телефону: (8 017) 319-69-84 с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 (понедельник - пятница).
Допинформация
Для исследования результатов методом SmartAmp требуется всего 30 минут. Точность – 90-100%.
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В минском аэропорту с 1 июля будут использовать только ускоренные ПЦР-тесты SmartAmp. Об этом 30 июня сообщает Минздрав Беларуси.
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