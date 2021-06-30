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Национальный аэропорт Минск снова меняет правила сдачи ПЦР

30.06.2021 12:31 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В минском аэропорту с 1 июля будут использовать только ускоренные ПЦР-тесты SmartAmp.

Об этом 30 июня сообщает Минздрав Беларуси.

Отмечается, что для сдачи теста, как и прежде, нужен будет билет на самолет, паспорт и чек об оплате.

Заранее требуется записаться на тест на сайте minsksanepid.by.

Запись будет открыта на один следующий день ежедневно в 07:00. Например, 5 июля можно будет записаться только на 6 июля.

Другая важная информация

  • Время работы лаборатории: понедельник – пятница: с 06:30 до 18:00, суббота и воскресенье: с 06:30 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00.
  • Забор биологического материала на ПЦР-исследование: с 07:00 до 16:00 (суббота и воскресенье до 15:00).
  • Готовность результатов – не ранее чем через 2 часа после сдачи теста и оформления документов.
  • Стоимость ПЦР-исследования по технологии SmartAmp на 1 июля: для резидентов Республики Беларусь - 67,43 рубля; для нерезидентов - 85,20 рубля.
  • Граждане, улетающие в страны ЕврАзЭС, должны обязательно внести результаты теста в систему «Путешествую без COVID-19».
  • Стоимость теста с дополнительной услугой на 1 июля: для резидентов Республики Беларусь - 71,03 рубля; для нерезидентов - 88,80 рубля.

Информацию о работе лабораторий в Национальном аэропорту, на железнодорожном вокзале и по ул. Бровки, 13 можно узнать по телефону: (8 017) 319-69-84 с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 (понедельник - пятница).

Допинформация

  • лаборатория ГУ МГЦГЭ, расположенная на территории железнодорожного вокзала, проводит ПЦР-исследования на COVID-19 только при наличии железнодорожного билета и электронной записи. 
  • лаборатория ГУ МГЦГЭ, расположенная по адресу: ул.П.Бровки,13 проводит ПЦР-исследования на COVID-19  при наличии любого документа, подтверждающего выезд и электронной записи. 

Для исследования результатов методом SmartAmp требуется всего 30 минут. Точность – 90-100%.

 
 
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В минском аэропорту с 1 июля будут использовать только ускоренные ПЦР-тесты SmartAmp. Об этом 30 июня сообщает Минздрав Беларуси.
 
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