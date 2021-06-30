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Опыт выявления незаконных операций с криптовалютами зарубежным коллегам представил ДФМ КГК Беларуси

30.06.2021 12:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, сотрудники правоохранительных, следственных органов и прокуратуры приняли участие в международном круглом столе на тему "Обмен опытом и лучшими практиками выявления, пресечения, документирования, расследования и уголовного преследования за совершение преступлений с использованием криптовалют". Мероприятие прошло в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в КГК.

Среди участников встречи были представители компетентных органов государств - членов Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также государственных органов Норвегии, Финляндии, Франции, Германии и Израиля.

Департамент финансового мониторинга КГК презентовал результаты работы по изменению законодательства в части противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в сфере виртуальных активов.

Так, был представлен опыт по выявлению операций с использованием криптовалют, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (ОД/ФТ). Докладчики акцентировали внимание на актуальности международного информационного обмена в рамках группы "Эгмонт" (неформальное объединение подразделений финансовой разведки стран мира).

Участники мероприятия отметили важность изучения операций с криптовалютами на предмет выявления ОД/ФТ, а также необходимость регулирования этого рынка в соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Особое внимание уделено международной кооперации и взаимодействию в данной сфере.-0-

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Среди участников встречи были представители компетентных органов государств - членов Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и...
 
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