Нотариусы 2 июля проконсультируют бесплатно

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы 2 июля бесплатно проконсультируют граждан всех категорий по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, сообщил БЕЛТА помощник председателя Белорусской нотариальной палаты (БНП) Артур Стрех.

Участие в республиканской благотворительной акции, посвященной Дню Независимости Беларуси и 77-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков, примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро республики.

Обратившись к нотариусу в течение рабочего дня, граждане Беларуси могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. Проинформируют в том числе по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, отчуждению недвижимости и совершению исполнительных надписей. Артур Стрех подчеркнул, что консультацию специалиста также можно получить по телефону или с помощью мессенджеров. Позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро, можно согласовать наиболее удобный формат предоставления консультации, в том числе по видеосвязи.

Проведение подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и другим памятным датам, для нотариального сообщества Беларуси стало традиционным, отметил помощник председателя БНП. Подобные мероприятия проводятся прежде всего для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, повышения уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.

Время работы нотариальных контор и нотариальных бюро республики, а также актуальные контактные данные можно уточнить на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".-0-