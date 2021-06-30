Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-западу Беларуси 1 июля из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. Ночью по Брестской и Гродненской областям, утром и днем по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, грозы. При грозах местами ожидаются сильные ливни, днем в отдельных районах град. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, днем местами возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов выше нуля, по северо-востоку местами - плюс 11-13. Днем будет 25-31 градус жары.-0-

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