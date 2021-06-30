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Онлайн-конференция об изменениях в законы о рекламе и госрегулировании торговли и общественного питания пройдет 2 июля на сайте БЕЛТА

30.06.2021 12:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция об изменениях в законы Республики Беларусь "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь" и "Об изменении законов по вопросам рекламы" с участием представителей Министерства антимонопольного регулирования и торговли пройдет на сайте БЕЛТА 2 июля с 10.00 до 11.00.

Изменения в законы вступают в силу с 8 июля 2021 года.

Целью закона "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь" является совершенствование норм законодательства с учетом практики применения, а также упрощение требований к ведению бизнеса в сферах торговли и общественного питания, в том числе путем усиления механизмов саморегулирования субъектов хозяйствования, сохраняя при этом минимально необходимый уровень контроля со стороны государства.

В целом законом "Об изменении законов по вопросам рекламы" совершенствуется правовое регулирование отношений в области производства и размещения (распространения) рекламы, предоставления государством всем равных прав для осуществления хозяйственной и иной деятельности, равных возможностей свободного использования способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

На вопросы граждан ответят представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "Онлайн-конференция", присылать в Viber и Telegram на номер 8 (044) 583-84-04.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На вопросы граждан ответят представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.
 
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