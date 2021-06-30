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Витебск готовится к тридцатому - юбилейному "Славянскому базару". Программа международного форума насыщена музыкальными, театральными, выставочными проектами и конкурсами. Для зарубежных гостей и участников предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь. Чтобы фестивальные дни запомнились, основательно готовятся представители гостиничного и ресторанного бизнеса. Специально к международному форуму искусств разрабатывают меню, кафе и рестораны переходят на фестивальный график работы.

И только сегодня в честь тридцатилетия фестиваля есть возможность купить билеты на все проекты в Летнем амфитеатре с 30-процентной скидкой! Финальная акция действует в кассах центра культуры "Витебск" и на сайтах билетных операторов.





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