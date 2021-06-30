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Россия заинтересована в белорусском опыте обращения с отходами - Худык

30.06.2021 13:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия заинтересована в белорусском опыте обращения с отходами. Об этом сегодня журналистам заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время заседания межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству на полях VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сотрудничество в этой сфере с Российской Федерацией у нас не вызывает никаких сомнений. Есть серьезные договоренности и перспективы в этой части. Прежде всего это близость размещения наших территорий, это огромная граница, биоразнообразие, трансграничный перенос загрязняющих веществ, охрана вод, создание совместных биологических резерватов. Вместе с тем есть более глобальные и насущные проблемы. Это прежде всего проблема всего мира - обращение с отходами. Безусловно, Беларусь на сегодняшний день шагнула в этом плане вперед, как минимум, на постсоветском пространстве. Российские коллеги очень заинтересованы нашим примером, и мы делимся с ними опытом", - рассказал Андрей Худык.

По его словам, в Беларуси и России также разрабатываются совместные мероприятия по минимизации последствий для экономик стран в связи с введением ЕС углеродного налога. "Все эти вопросы обсуждаются на совместных коллегиях, в группах, которые вы совместно создали. И сегодня мы договорились о дорожной карте. Поэтому у нас налажено серьезное сотрудничество", - отметил министр.

Сегодня прошло заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. В частности, рассмотрен ход выполнения итогового документа VII Форума регионов Беларуси и России, который был посвящен историческому наследию Победы в Великой Отечественной войне. Обсуждены вопросы и перспективы кооперации между субъектами хозяйствования в контексте импортозамещения, которое является важной составляющей промышленной политики двух стран. Проанализированы перспективы совместной деятельности в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал 29 июня и пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.-0-

Россия заинтересована в белорусском опыте обращения с отходами - Худык

 
Теги: Минск
 
 
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По словам министрf природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреz Худыкf, в Беларуси и России также разрабатываются совместные мероприятия по минимизации...
 
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