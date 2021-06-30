Секретари советов безопасности Беларуси и России почтили память защитников Отечества

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев cегодня посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Об этом сообщили БЕЛТА в Госсекретариате Совбеза Беларуси.

"Продолжается визит в Минск секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева. Помимо состоявшихся накануне официальных мероприятий белорусская сторона организовала для гостей насыщенную культурную программу", - рассказали в ведомстве.

Помимо состоявшихся накануне официальных мероприятий российские гости ознакомились с экспозицией прибывшего в Минск передвижного музея "Поезд Победы", почтили память защитников Отечества в Храме-памятнике в честь Всех Святых, а также побывали в историко-культурном комплексе "Линия Сталина".-0-





















Фото "Ваяр"