МИД Беларуси подготовил доклад о нарушениях прав человека на Западе

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Министерство иностранных дел нашей страны подготовило доклад о наиболее резонансных случаях нарушения прав человека в отдельных западных странах мира. Этим документом внешнеполитическое ведомство нашей страны в очередной раз напоминает, что прежде чем навязывать свое видение прав человека в других регионах, нашим коллегам на Западе нужно посмотреть на себя. Доклад касается 21 государства ряда стран Европейского союза, США, Великобритании и Канады - наиболее активных "адвокатов" экономических санкций и иных ограничительных мер. В нем приводятся резонансные и вопиющие случаи действий властей западных государств, а также дана их определенная юридическая квалификация с точки зрения соответствия взятым на себя международным обязательствам.

Западные страны безосновательно возложили на себя функции глобального квазисудьи в отношении ситуаций с правами человека в других странах, закрывая глаза на собственные проблемы - от социального неравенства, расизма и ксенофобии до полицейского насилия и произвола с силовыми разгонами массовых мероприятий со смертельным исходом в некоторых случаях.



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