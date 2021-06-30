Ветераны принимают слова благодарности накануне Дня Независимости

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Эта неделя во всех регионах проходит под знаком главного праздника страны - 3 Июля. Беларусь помнит каждого, кто на плечах вынес тяготы Великой Отечественной войны, ценой своей жизни отстоял независимость Родины. Накануне праздничной даты слова благодарности принимают ветераны. Леонид Никифорович Мороз - один из тех, кто в 1944-м освобождал Могилев. И единственный из них, кто дожил до наших дней. Подарок от жителей города, ветеранской организации получился творческим - с песнями военных лет.

Людмила Генцелева, культорганизатор Совета ветеранов Ленинского района г. Могилева:

Это самый дорогой праздник, самый чудесный и дорогой. Ветеранов очень осталось мало, и мы очень рады поздравить, низкий им поклон.

Зинаида Пенькова, председатель Могилевской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

Мы сегодня организовали мероприятия для двух ветеранов. И сейчас поедем к ветерану Проскурину Сергею Ивановичу - это возле завода Кирова. Он дошел до Берлина.

Поздравительный марафон в адрес ветеранов охватит в эти дни все регионы нашей страны.





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