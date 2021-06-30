ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебске проходит республиканский теннисный турнир среди детей от 10 до 12 лет "Золотая ракетка"

30.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня третий день турнира. Сразиться в командной борьбе со сборной Витебщины приехали теннисисты из Минска, Могилева и Светлогорска. Встречи проходят в одиночном, парном и смешанном разрядах. Команды состоят из шести человек (трех мальчиков и трех девочек) и борются за место в финале. Он пройдет в Минске в ноябре. "Золотая ракетка" проводится в Беларуси уже в третий раз.

Арсений Ободовский, участник соревнований (Витебск):

Мне нравится "Золотая ракетка", я в ней участвую второй раз. Мне нравится, что есть возможность поиграть в Витебске и выехать в другой город и там набраться опыта.

Станислав Рысаков, тренер СДЮШОР № 8 г. Витебска:

Такой турнир очень полезный для юных спортсменов - они обмениваются опытом между собой и ездят по различным городам, нашим регионам, и получают большой опыт от этих поездок, поэтому этот турнир полезен для детей.

Андрей Яковлев, директор республиканского турнира "Золотая ракетка":

У нас появились новые команды - из города Лиды Гродненской области, из города Светлогорска Гомельской области. Есть интерес и у участников из зарубежных стран, поэтому мы даже рассматриваем вариант проведения осенью после окончания "Золотой ракетки" соревнования совместно с победителями "Золотой ракетки" и командами из зарубежных стран.

Турнир направлен на популяризацию спорта, выявление перспективных спортсменов и сильнейших команд в регионах. Организаторами состязаний юных теннисистов являются Президентский спортивный клуб и Белорусская теннисная федерация.


Читайте также:

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня третий день турнира. Сразиться в командной борьбе со сборной Витебщины приехали теннисисты из Минска, Могилева и Светлогорска. Встречи проходят в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Новогрудский район на передовой по развитию альтернативных источников энергии в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by