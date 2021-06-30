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В Витебске проходит республиканский теннисный турнир среди детей от 10 до 12 лет "Золотая ракетка"
30.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня третий день турнира. Сразиться в командной борьбе со сборной Витебщины приехали теннисисты из Минска, Могилева и Светлогорска. Встречи проходят в одиночном, парном и смешанном разрядах. Команды состоят из шести человек (трех мальчиков и трех девочек) и борются за место в финале. Он пройдет в Минске в ноябре. "Золотая ракетка" проводится в Беларуси уже в третий раз.
Арсений Ободовский, участник соревнований (Витебск):
Мне нравится "Золотая ракетка", я в ней участвую второй раз. Мне нравится, что есть возможность поиграть в Витебске и выехать в другой город и там набраться опыта.
Станислав Рысаков, тренер СДЮШОР № 8 г. Витебска:
Такой турнир очень полезный для юных спортсменов - они обмениваются опытом между собой и ездят по различным городам, нашим регионам, и получают большой опыт от этих поездок, поэтому этот турнир полезен для детей.
Андрей Яковлев, директор республиканского турнира "Золотая ракетка":
У нас появились новые команды - из города Лиды Гродненской области, из города Светлогорска Гомельской области. Есть интерес и у участников из зарубежных стран, поэтому мы даже рассматриваем вариант проведения осенью после окончания "Золотой ракетки" соревнования совместно с победителями "Золотой ракетки" и командами из зарубежных стран.
Турнир направлен на популяризацию спорта, выявление перспективных спортсменов и сильнейших команд в регионах. Организаторами состязаний юных теннисистов являются Президентский спортивный клуб и Белорусская теннисная федерация.
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Сегодня третий день турнира. Сразиться в командной борьбе со сборной Витебщины приехали теннисисты из Минска, Могилева и Светлогорска. Встречи проходят в...
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