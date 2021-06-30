Новогрудский район на передовой по развитию альтернативных источников энергии в Беларуси

Источник материала: БT

Энергия ветра - как альтернатива природному газу. В Новогрудском районе около половины потребляемой электроэнергии производится на местной ветроэнергетической станции. Проект начинался еще в 2011 году с одного ветряка мощностью 1,5 МВт. Сегодня здесь уже 6 таких установок. В планах - увеличить мощности станции вдвое.

Об эффективности возобновляемых источников энергии в репортаже Юрия Карнеловича.

Вот с этой установки в 2011 году началась промышленная ветроэнергетика Беларуси. Ее высота 80 м, мощность - 1,5 МВт. За год такой ветряк вырабатывает 3,5 млн кВт/ч электроэнергии. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить потребности крупных промышленных предприятий Новогрудка.

Работа ветроустановки показала эффективность использования альтернативных источников энергии. Сегодня под Новогрудком на высоте более 320 м над уровнем моря работают уже 6 ветряков. Среднегодовая сила ветра здесь более 6 м/с, а лопасти на установках крутятся уже при 3 м/с. Ветропарк полностью автоматизирован и не требует дополнительных расходов на обслуживание.

Виктор Сороко, первый замдиректора - главный инженер филиала "Лидские электрические сети" РУП "Гродноэнерго":

Ветростанция у нас номинальной мощностью 9 МВт. Потребление Новогрудского района примерно составляет 15 МВт. То есть, чуть больше чем половина потребляемой мощности Новогрудского района.

Изначально в проект ветропарка были заложены возможности для развития. Подстанция, которая аккумулирует электричество от ветряков и передает его в энергосистему страны, способна быть в 2 раза эффективней. Поэтому сегодня уже разрабатывается проект на установку дополнительных ветряков.

Виктор Жук, гендиректор РУП "Гродноэнерго":

У нас есть еще возможность прибавить к тому, что сейчас установлено, 10 МВт мощности. Нам позволяет наша подстанция, которая здесь установлена, вместе с реализацией проекта в 2016 году. Для того чтобы мы повысили эффективность всего оборудования в целом данной ветроэнергетической станции.

Энергия ветра, утверждают специалисты, со временем поможет снизить потребление природного газа. Сегодня в Беларуси реализуется государственная программа "Энергосбережение". Она рассчитана до 2025 года и предусматривает достижение доли возобновляемых источников энергии на уровне 8 %. Развитие ветропарков по всей стране поможет достичь таких показателей.





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