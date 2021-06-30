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В Гродно задержаны школьники, скручивающие защитные колпачки с колес автомобилей

30.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Школьники, которые скручивали защитные колпачки с колес автомобилей, задержаны в Гродно. Милиционер, проходя мимо машин, увидел компанию подростков. Мужчина доставил детей в райотдел. По словам детворы, которым от 8 до 12 лет, о новом хобби парни узнали от знакомых. За месяц успели снять почти 80 колпачков и 40 автомобильных значков. Похищенное прятали на даче и на лестничной площадке в подъезде, обменивались аксессуарами между собой и продавали их. Сейчас по всем фактам  проводится проверка, решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Новый тренд в интернете появился не так давно. Подобные случаи сейчас фиксируются в разных странах. Школьники, скручивая колпачки, в социальных сетях демонстрируют свои коллекции, обмениваются и даже продают аксессуары. Если задержанному менее 14 лет, возмещать ущерб владельцу будут родители или опекуны. В ином случае действия подростка попадают под статью "Мелкое хищение", а за это предусмотрен штраф до 870 рублей. 



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Теги: Гродно
 
 
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Школьники, которые скручивали защитные колпачки с колес автомобилей, задержаны в Гродно. Милиционер, проходя мимо машин, увидел компанию подростков. Мужчина...
 
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