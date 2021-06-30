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ПЦР-тест на COVID-19 в Национальном аэропорту Минск с 1 июля будут делать по технологии SmartAmp

30.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сделать ПЦР-тест на COVID-19 в Национальном аэропорту Минск с завтрашнего дня можно будет по технологии SmartAmp. Она позволит увеличить мощность лаборатории. По будням пункт забора биоматериалов работает с 6:30 до 18:00, в выходные - до 17:00 с техперерывом с 12:00 до 13:00. Сделать тест можно при наличии авиабилета и электронной записи, которая будет открываться на один день в 7 утра ежедневно на сайте городского центра гигиены и эпидемиологии. Выдача результатов - после 11:00 по мере выполнения исследований, но не ранее, чем через 2 часа от момента забора материала и оформления документов.


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Теги: Минск
 
 
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Сделать ПЦР-тест на COVID-19 в Национальном аэропорту Минск с завтрашнего дня можно будет по технологии SmartAmp. Она позволит увеличить мощность лаборатории. По будням...
 
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