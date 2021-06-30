Источник материала: БT

Экономическое будущее Беларуси эксперты сегодня рассматривают через призму санкционного давления Запада. Как четвертый пакет скажется на ближайшей и долгосрочной перспективе? Почему между строк "зашили" варианты как развития, так и деэскалации ситуации и какие варианты действий для Беларуси? Сегодня в эфире проекта "Скажинемолчи" эксперт-международник Глеб Лавров рассуждает о социальном и экономическом будущем. А также рассказывает о санкционных флешбэках из прошлого.

Глеб Лавров, политический обозреватель:

Сейчас внешние силы вывели нас на трек, который уже был в истории… Не просто так их вводят. Для того, чтобы начались переговоры.

Полная версия интервью Глеба Лаврова в программе "Скажинемолчи" доступна на YouTube-канале "Беларусь 1" .





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