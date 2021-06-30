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Г. Лавров о санкционных флешбэках из прошлого в эфире проекта "Скажинемолчи"

30.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экономическое будущее Беларуси эксперты сегодня рассматривают через призму санкционного давления Запада. Как четвертый пакет скажется на ближайшей и долгосрочной перспективе? Почему между строк "зашили" варианты как развития, так и деэскалации ситуации и какие варианты действий для Беларуси? Сегодня в эфире проекта "Скажинемолчи" эксперт-международник Глеб Лавров рассуждает о социальном и экономическом будущем. А также рассказывает о санкционных флешбэках из прошлого.

Глеб Лавров, политический обозреватель:

Сейчас внешние силы вывели нас на трек, который уже был в истории… Не просто так их вводят. Для того, чтобы начались переговоры.

Полная версия интервью Глеба Лаврова в программе "Скажинемолчи" доступна на YouTube-канале "Беларусь 1".


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Экономическое будущее Беларуси эксперты сегодня рассматривают через призму санкционного давления Запада. Как четвертый пакет скажется на ближайшей и...
 
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