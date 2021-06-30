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Информация Минского метрополитена о работе метро в День Независимости

30.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минский метрополитен информирует, как будет организована работа в День Независимости. 3 Июля движение электропоездов на всех линиях начнется с 5:30 утра. Интервал движения на первой и второй линиях - по графику субботы. Но в период с 17:00 до 01:00 4 июля составит 6 минут. На третьей линии движение будет по графику выходного дня. Закроется метро 4 июля в 00:50 за исключением станций "Немига", "Октябрьская", "Фрунзенская" и "Молодежная". Там пускать пассажиров будут на 10 минут дольше. Кроме того, 3 Июля с 8 утра и до 12 возможны ограничения по перемещению пассажиров на вход и выход на станции "Площадь Победы" на период проведения церемонии возложения у монумента Победы.


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Минский метрополитен информирует, как будет организована работа в День Независимости. 3 Июля движение электропоездов на всех линиях начнется с 5:30 утра. Интервал...
 
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