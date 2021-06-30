Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именная аудитория ученого-механика Ивана Прусова открылась в БГУ. Кабинет №406 на механико-математическом факультете увековечит память об авторитетном исследователе, докторе физико-математических и технических наук. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Торжественная церемония состоялась с участием руководства, а также учеников выдающегося ученого. В аудитории организовали выставку научных и учебно-методических работ Ивана Прусова, разместили постеры с фотоматериалами и краткими биографическими сведениями из его жизни. Также на данном факультете появится кабинет памяти доктора физико-математических наук, профессора Анатолия Килбаса. Открытие аудитории №410 запланировано на 18 сентября, где можно будет ознакомиться с информацией о научной и общественной деятельности ученого", - рассказали в пресс-службе.

Открытие аудиторий приурочено к 100-летию университета. В течение юбилейного года появятся кабинеты имени докторов наук, профессоров, внесших значительный вклад в развитие вуза.

Кроме того, увековечат имена коллег на факультетах: филологическом, историческом, прикладной математики и информатики, международных отношений и социокультурных коммуникаций.

Иван Алексеевич Прусов (1919-1994) - ученый-механик, доктор физико-математических и технических наук, педагог механико-математического факультета. Автор более 90 научных и научно-методических работ, в том числе четырех монографий. Среди его учеников 20 докторов и кандидатов наук. Иван Прусов был руководителем Минского городского научного семинара по механике деформируемого твердого тела, заместителем председателя специализированного совета БГУ по защите кандидатских диссертаций, членом редколлегии журнала "Вестник БГУ".

Разработанные ученым термоупругие комплексные потенциалы, позволяющие получать наиболее простые и эффективные решения основных граничных задач анизотропных сред, широко используются в научных исследованиях и практических приложениях во многих научных школах государств СНГ.-0-





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