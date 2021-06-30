Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова ознакомилась с экспозицией передвижного музея "Поезд Победы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Это великолепный проект, который нужен сегодня нам, чтобы мы помнили, какой ценой была добыта Победа - ценой неимоверных человеческих страданий. Нужно помнить, чтобы не допустить этого впредь. Я искренне признательна автору экспозиции Дмитрию Поштаренко, нашим российским коллегам за то, что этот поезд-музей побывал у нас, на белорусской земле. Я, конечно, хотела бы, чтобы этот проект был продолжен. Еще есть много страниц в истории Великой Отечественной войны, которые можно было бы показать и увековечить для наших потомков. Необходимо, чтобы этот поезд еще раз побывал в Беларуси, потому что очень много наших людей хотели бы посетить его", - отметила Наталья Кочанова.

Спикер ознакомилась с экспозицией передвижного музея. "Пришлось на себе испытать все чувства. В первом вагоне те, когда все еще пока безоблачно, потом те страшные, когда даже дышать становится тяжело от нахлынувших эмоций, и абсолютно радостные, победные чувства", - поделилась она.





Кроме того, сегодня Белорусская железная дорога чествовала 25-тысячного посетителя экспозиции. Им стал врач-уролог 4-й городской клинической больницы Минска Евгений Серов. Увидеть передвижную экспозицию он пришел со своим младшим шестилетним сыном Андреем. "Такие проекты нужно обязательно посещать. Это отлично работает на патриотическое воспитание. У меня трое детей, и я считаю, что дети должны знать свою историю. Без истории нет будущего. И это не пафос, а правда. Два моих деда воевали, и один из них дошел до Берлина, а второй закончил войну в Кенигсберге. Мы живы благодаря нашим дедам и прадедам. И я надеюсь, что на долю нашу и наших детей не выпадет тех испытаний, которые довелось пережить людям во время войны", - поделился Евгений Серов.

"Поезд Победы" пребывает в Беларуси с 11 июня. "Когда поезд только планировался в Беларуси, рассчитывались его возможности, сколько он сможет принять посетителей. И по нашим первичным расчетам, их было около 16 тыс. человек. Но мы видели очень высокий интерес у людей, и так или иначе посетителей становилось все больше. Уже на четвертый день пребывания "Поезда Победы" в Орше прошел пятитысячный посетитель, в Гродно - 10-тысячный, в Бресте - 15-тысячный, в Гомеле - 20-тысячный", - рассказал пресс-секретарь БЖД Дмитрий Казутин.





Планировалось, что показ "Поезда Победы" завершится 28 июня в Могилеве - в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Однако с учетом большой популярности проекта в Беларуси и в связи с многочисленными обращениями жителей нашей страны в адрес Белорусской железной дороги по согласованию с организаторами проекта с российской стороны была изыскана возможность продлить время демонстрации экспозиции еще на два дня в Минске.-0-

















Фото Максима Гучека