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Союзы юристов Беларуси и Эстонии договорились о сотрудничестве
30.06.2021 15:57 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзы юристов Беларуси и Эстонии договорились о сотрудничестве. Подпись под соответствующим меморандумом поставили председатели объединений Валерий Мицкевич и Май Пальмипуу. Такая информация размещена на сайте Союза юристов Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Одна из задач Союза юристов - достижение его высокого международного авторитета, установление международных контактов с общественными объединениями юристов других стран. Для членов Союза юристов важно иметь возможность обмениваться знаниями, информацией и опытом с юристами других стран", - говорится в сообщении.
В настоящее время соглашения о правовом сотрудничестве подписаны с Международным союзом юристов, ассоциациями и союзами юристов России, Китая, Таджикистана, Украины, Армении, Вьетнама, Болгарии, Латвии и Литвы. Продолжается активная работа по заключению международных договоров с общественными организациями других государств.
Некоммерческое объединение "Союз юристов Эстонии" на добровольной основе объединяет более 500 юристов. Союз учрежден 144 членами 10 марта 1989 года в период начала общественных изменений. В него входят судьи, адвокаты, нотариусы, юристы разных отраслей права. Основная цель работы - защищать профессиональные интересы своих членов, поддерживать и продвигать Эстонскую Республику в качестве правового государства.-0-
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"Одна из задач Союза юристов - достижение его высокого международного авторитета, установление международных контактов с общественными объединениями юристов...
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