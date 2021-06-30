Зоопротезы, стрельба из лука для лечения сколиоза - трансляция финала Social Weekend проходит онлайн

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протезы для собак и котов, школа детской безопасности Safe kids - эти и другие проекты презентуют сегодня 18 финалистов 16-го сезона крупнейшего в Беларуси социального проекта Social Weekend. Трансляция финала ведется в режиме онлайн на YouTube-канале конкурса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Авторы 18 проектов за полгода прошли тяжелый и насыщенный путь: от подачи заявки, народного голосования, экспертного отбора через трек обучения, представления проектов на четверть- и полуфинал они двигались к заветному дню финала. После обучения многие, последовав советам экспертов, скорректировали проекты. Сегодня авторам снова нужно доказать социальную значимость и уникальность своих идей, аргументированно, убедительно ответить на вопросы жюри, чтобы спонсорам захотелось поддержать их проект независимо от места, которое тот в итоге займет.

Инициатива "Яблочко" нацелена на создание клуба адаптивной стрельбы из лука в Могилеве для лечения детей, больных сколиозом. То есть спорт становится видом терапии, благодаря которому у больного ребенка укрепляется мышечный корсет позвоночника и мышцы плечевого пояса. Опрос больных детей показал: они бы с удовольствием к основному лечению добавили такой вид поддерживающей терапии.

Центр подготовки собак-поводырей "Друг человека" предполагает создание первого в Беларуси центра подготовки собак-поводырей для людей с нарушениями зрения. Для начала нужно обучить как минимум одного тренера и приобрести трех щенков, для чего проекту нужен спонсор.

Проект VetNess (доступное протезирование конечностей для питомцев) презентовал ветеринарный центр "Кот Бегемот" - первый и пока единственный ветцентр, который начал заниматься протезированием лап для котов и собак. И они хотят продолжать развивать это направление ветеринарии в Беларуси.

Команда проекта Nanny time (сервис по обучению и подбору нянь для особенных детей) хочет, чтобы семьи с детьми-инвалидами бесплатно или за минимальную плату могли воспользоваться услугами нянь, обладающими специальными знаниями в области ухода за особенными детьми.

Инклюзивную пекарню "Пчела" хотят открыть в Гродно, чтобы угощать жителей и гостей хрустящим ароматным хлебом, который по старым белорусским рецептам будут выпекать ребята с особыми потребностями вместе со старшим наставником.

Очень важный и нужный проект "Выжить" по созданию единой платформы помощи матерям, потерявшим детей, людям, потерявшим близких, пытается продвигать девушка, которая сама прошла через такое горе.

Интерактивный комикс о расставании в виде мобильного приложение EX ME призван облегчить страдания, развить эмоциональный интеллект и навыки осознанности (mindfulness). Он учит быстро и точно анализировать жизненные ситуации.

В школе детской безопасности Safe kids дети 5-17 лет смогут получить необходимые в современном мире знания о правилах поведения с посторонними людьми, в интернете и соцсетях, при встрече с хулиганами, буллинге в школе, о правилах личной безопасности и действиях в чрезвычайных ситуациях. Уже существует 12 интерактивных программ, прошло несколько десятков занятий и планируется расширять аудиторию. Для родителей также появится своя площадка с полезными советами.

"Международная оперная студия для молодых певцов" предполагает создание студии для молодых оперных певцов из Беларуси и всего мира, где в процессе подготовки и постановки опер они под руководством опытного итальянского педагога и режиссера будут получать необходимый опыт для начала профессиональной карьеры.

В помощь фермерам в Беларуси создается каталог "Валoка" - веб-площадка, на которой производители экологичной сельхозпродукции и покупатели найдут друг друга.

Мобильное приложение Petsi благодаря технологии распознавания животных по фото в один клик найдет пропавшего питомца и свяжет вас с хозяином.

Онлайн-платформа Intimatica будет полезна любому подростку во время полового созревания. Команда проекта собрала все, чего так не хватает в школах: курс по половому воспитанию, статьи, веселые мультики, разбор реальных историй и возможность в любой момент получить помощь от специалиста.

С помощью образовательной платформы FocusEd подросток сможет оценить свои знания и навыки, а также уровень подготовки к поступлению в международную школу или вуз. По результатам оценки платформа индивидуально подберет международные образовательные программы и обучающие материалы для подготовки к поступлению.

Технологический проект say.by "Мова прафесіі" поможет работникам компаний общаться с клиентами и коллегами на родном языке в свой сфере.

Двойную задачу решает инклюзивный массаж-бар Zizz. Это студия экспресс-массажа в Минске в месте с большой проходимостью, в котором будут работать массажисты с нарушениями зрения. На базе массаж-бара планируется организовать курсы массажа для людей с нарушениями зрения.

Сервис для подбора и занятий с психотерапевтом Razmova.me предложит удобный формат сессий - лично или онлайн.

Футуристичностью и инновационностью выделяется инициатива DramaTechie - для создания спектаклей с использованием технологических решений VR/AR/XR и др.

Проект создания промышленного историко-культурного заповедника "Неизведанная узкоколейка" направлен на сохранение исчезающего подвижного состава узкоколеек, знакомство людей с историей узкоколеек Беларуси, а также на повышение экологических знаний в сфере рационального использования и сохранения болот.

Победителей в каждой номинации определит жюри. Голосование за проект, который получит приз зрительских симпатий, продлится сегодня с 19.00 до 20.00.

Призовой фонд 16-го сезона - около Br100 тыс. Но каждый финалист уже победитель, потому что проекты в процессе конкурса получили значимую менторскую и техническую поддержку.-0-