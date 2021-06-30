ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Только общими усилиями всех стран можно преодолеть последствия COVID-19 - Ражанец

30.06.2021 16:39 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только общими усилиями всех стран можно преодолеть последствия COVID-19. Об этом сегодня журналистам заявила заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Валентина Ражанец по итогам двух дней работы виртуального семинара Межпарламентского союза и Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека "Восстановление после пандемии COVID-19 через призму прав человека: какой вклад парламентов?". В нем приняли участие и белорусские парламентарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый из присутствующих, а зарегистрировалось около 100 участников, говорил о том, что это общее дело: борьба с пандемией и ее последствиями. В некоторых странах есть серьезные ограничения прав человека, локдауны, потеря работы. Говорили о том, что в некоторых странах присутствует такая угроза, как голод. Многие предлагали наряду с тем, что оказываются медицинские услуги бесплатно, также раздавать бесплатные продовольственные пакеты в тех странах, где наиболее остро стоит эта проблема. И, как я уже отметила, все единогласны в том, что только общими усилиями, во взаимодействии, в помощи друг другу можно преодолеть последствия COVID-19", - сказала Валентина Ражанец.

По ее словам, в Беларуси уже есть свой опыт борьбы с COVID-19. "У нас предприняты меры для дистанционной работы - внесены соответствующие изменения в трудовое законодательство. Белорусы получают бесплатную вакцину на добровольной основе. У нас хватает мест в больницах. Я считаю, что принимаются всевозможные меры и делается все необходимое", - отметила парламентарий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"У нас предприняты меры для дистанционной работы - внесены соответствующие изменения в трудовое законодательство. Белорусы получают бесплатную вакцину на...
 
Новости дня
Новости общества
 
Модели ухода за пожилыми людьми на селе обсудили в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by