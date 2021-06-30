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ЦТ по химии прошло без нарушений

30.06.2021 16:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по химии прошло без нарушений, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

На ЦТ зарегистрировались более 10,5 тыс. абитуриентов. "Не явился 651 человек. Удаленных нет. Не прошел по медпоказаниям 1 абитуриент", - рассказал Юрий Миксюк.

Следующее ЦТ - по физике - пройдет 2 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На ЦТ зарегистрировались более 10,5 тыс. абитуриентов. "Не явился 651 человек. Удаленных нет. Не прошел по медпоказаниям 1 абитуриент", - рассказал Юрий Миксюк.
 
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