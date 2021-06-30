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Четыре медали завоевали белорусские учащиеся на международной олимпиаде по информатике

30.06.2021 16:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре медали завоевали белорусские учащиеся на 33-й Международной олимпиаде по информатике (IOI 2021). Состязание проходило онлайн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Бронзовую медаль получил Денис Логунов из Лицея БГУ. Он выступил в составе сборной Беларуси, которую представили победители заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному предмету информатика в 2020/2021 учебном году. Серебро национальной команде принес выпускник Центра юных пожарных Мозыря Станислав Дамасевич, бронзовыми медалями были награждены 11-классник гимназии №1 Бреста Илья Кучинский и Андрей Костяной из гомельской гимназии №51.

Правила олимпиады предусматривали индивидуальные выступления участников. В каждом из двух туров школьники решали три алгоритмические задачи по информатике с использованием нескольких языков программирования. На выполнение задания отводилось пять часов в каждом туре.

Тренерами белорусской сборной выступили преподаватели факультета прикладной математики и информатики БГУ Александр Буславский и Константин Вильчевский.

Всего в состязаниях участвовал 351 школьник из 88 стран.

Международная олимпиада по информатике впервые прошла в 1989 году в городе Правец (Болгария) и является одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований по программированию. Организовало мероприятие Министерство образования Сингапура.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Правила олимпиады предусматривали индивидуальные выступления участников. В каждом из двух туров школьники решали три алгоритмические задачи по информатике с...
 
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