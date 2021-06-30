В Минском метро МЧС провело ночное учение

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Столичные спасатели провели ночное учение на станции метро "Пушкинская". По легенде, из-за неисправности электрооборудования состава, в одном из вагонов начался пожар. По замыслу, возгорание произошло во время движения от станции метро "Спортивная". Поезд доехал до "Пушкинской", где и начали работать подразделения МЧС. Тем временем на поверхности развернули штаб ликвидации. Всего в данном учении были задействованы около ста спасателей и почти три десятка единиц техники. При этом сценарий бойцам неизвестен.

Валерий Барташевич, главный ревизор по безопасности движения поездов Минского метрополитена:

Работа эта проводится постоянно, минимум несколько раз в год. Причем это не одна станция, а разные места, перегоны, веншахты и дополнительное оборудование. Поэтому взаимодействие очень важно, и, слава богу, это взаимодействие носит только учебный характер.

Сергей Саланович, начальник Минского городского управления МЧС Беларуси:

Работа метро имеет свою специфику. Например, если возгорание происходит в туннеле, то проблема со связью появляется автоматически, проблема с доставкой личного состава, доставка оборудования и специнструмента. Еще проблема - наличие сжатого воздуха. Благодаря всем службам, которые работают едино, метро безопасно.

Проблему экстренной связи в метро на одной из линий уже решили полностью. Там оборудована специальная станция, которая позволяет спасателям общаться по рации в тоннелях. В ходе учения отработаны действия работников МЧС и метрополитена.





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