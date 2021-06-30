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В Бресте прошел мастер-класс от спасателей по оказанию первой помощи утопающим

30.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в городе объявили оранжевый уровень опасности - температура выше 30 градусов. Многие устремились к водоемам. За безопасностью отдыхающих следят с воды, суши и воздуха. В небо поднимают квадрокоптер с функцией громкоговорителя.

Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС Беларуси:

Летательный аппарат обращает на себя внимание, особенно детей. Вот таким способом пытаемся максимально охватить аудиторию, донести правила безопасного отдыха на водоемах, призвать граждан быть внимательными и осторожными.

Виталий Кулинич, председатель Брестской областной организации ОСВОД:

Подразделения ОСВОД в такую жаркую погоду работают в усиленном режиме. В текущем году спасено уже 13 человек, из них 3 несовершеннолетних.

Спасательные станции города дежурят круглосуточно. Кроме проведения мастер-классов, на пляжах раздают буклеты с правилами безопасности на воде.


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Теги: Витебск
 
 
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Сегодня в городе объявили оранжевый уровень опасности - температура выше 30 градусов. Многие устремились к водоемам. За безопасностью отдыхающих следят с воды, суши...
 
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