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В Лельчицком районе открыли новый комплекс пограничной заставы

30.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новый комплекс пограничной заставы открыли сегодня в Лельчицком районе. Под наблюдением этого охранного рубежа примерно полсотни километров госграницы. На этом участке находится пункт пропуска "Глушкевичи". На вооружении пограничников - современные приборы наблюдения, сигнализационное оборудование, летательные аппараты, квадроциклы и другая спецтехника.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Сегодня мы ввели заставу 21-го века. Эта застава строилась по программе Союзного государства. Взяли лучшее, что есть в Беларуси, России, Казахстане, объединили, получили хороший технический комплекс для проживания, для охраны границы и главное - комплексного применения разнородных сил и средств связи.

В год 80-летия подвига пограничников в первых боях Великой Отечественной военнослужащие заставы заложили капсулу времени с посланием стражам границы 2041 года.


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Новый комплекс пограничной заставы открыли сегодня в Лельчицком районе. Под наблюдением этого охранного рубежа примерно полсотни километров госграницы. На этом...
 
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