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Политический консультант из Украины М. Чаплыга рассказал об украинском опыте

30.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Главный свод прав и свобод человека в любом государстве - Конституция. Но когда основной закон страны не действует, в первую очередь страдают обычные люди. Политический консультант из Украины Михаил Чаплыга рассказал об украинском опыте.

Михаил Чаплыга, политический консультант (Украина):

Буквально в понедельник мы отмечали очередную годовщину Конституции. К сожалению, Зеленский стал именно тем президентом, который ее отменил, поскольку он заблокировал деятельность Конституционного суда как институции, а если нет Конституционного суда, это как боксер без рук, т.е., собственно говоря, Конституция не действует, потому что никто больше не может сказать, что конституционно, а что нет. Это весьма печальное событие. Конечно же, свободолюбивый украинский народ выступает против такого, потому что Конституция - это свод их прав и свобод. Попытка узурпировать власть и отменить тем самым их права и свободы или перевести в ручной режим управления, где хочу - дам свободу, где не хочу - не дам, естественно, это вызывает возмущение.


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Главный свод прав и свобод человека в любом государстве - Конституция. Но когда основной закон страны не действует, в первую очередь страдают обычные люди....
 
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