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В. Путин: Зеленский отдал Украину под внешнее управление
30.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о возможности встречи с Зеленским. По словам российского лидера, украинский президент отдал свою страну "под полное внешнее управление".
24 июня Зеленский в интервью одному из телеканалов рассказал, что в настоящее время продолжаются обсуждения возможной встречи президентов России и Украины. По его словам, основным вопросом должен стать вопрос безопасности.
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Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о возможности встречи с Зеленским. По словам российского лидера, украинский президент отдал свою...
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