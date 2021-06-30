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Пункт вакцинации открыли в ТЦ "Столица"

30.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще один пункт вакцинации от COVID-19 открыли сегодня в Минске. Сделать бесплатную прививку можно и в торговом центре "Столица" на верхнем уровне. Антиковидный укол делают врачи 5-й городской поликлиники. Только в первую половину дня вакцинировали более двух десятков человек. Желающим необходимо иметь только паспорт. Запись по живой очереди. Работает пункт по будням с 10:00 до 19:00. Воскресенье - выходной. 

В Беларуси порядка 900 тыс. человек получили первую дозу вакцины

В Беларуси порядка 900 тысяч человек уже получили первую дозу вакцины, полный же курс вакцинации прошли почти 600 тысяч человек. 


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Теги: Минск
 
 
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Еще один пункт вакцинации от COVID-19 открыли сегодня в Минске. Сделать бесплатную прививку можно и в торговом центре "Столица" на верхнем уровне. Антиковидный укол...
 
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