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В Беларуси планируют расширить целевой набор

30.06.2021 18:41 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют расширить целевой набор. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко во время посещения филиала БГТУ "Полоцкий государственный лесной колледж", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Планируем расширить целевой набор и в этой связи хотим снять ограничения с населенных пунктов с населением менее 20 тыс. Вместе с тем будем создавать конкурсную ситуацию по целевым местам и повышать ответственность местных органов власти и госуправления, которые будут выдавать целевое направление. Возможно, даже введем такое понятие, как рекомендация педагогического совета", - рассказал Игорь Карпенко.

По его словам, в этом году частично увеличили целевой набор на некоторые медицинские специальности.

Министр напомнил также, что сейчас идет работа над обновленным Кодексом об образовании. Он принят депутатами в первом чтении и готовится к рассмотрению на осенней сессии парламента. "Прошли парламентские слушания по вопросам развития системы образования. Готовим большой республиканский педсовет. Он пройдет в конце августа. Подготовили концепцию развития системы образования до 2030 года. Она размещена на сайте Министерства образования в открытом доступе. Кроме того, в регионах проходят диалоговые площадки, где обсуждаются актуальные вопросы развития системы образования. На педсовете мы также рассмотрим изменения в правила приема в высшие и средние специальные учебные заведения", - отметил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Планируем расширить целевой набор и в этой связи хотим снять ограничения с населенных пунктов с населением менее 20 тыс.", - рассказал министр образования Игорь...
 
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