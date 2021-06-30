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Червень: экскурс в историю города
30.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня последний день июня. Первый месяц лета в Беларусь принес жару, грозы и дожди, сладкие ягодные урожаи, начало детских каникул и отпускной поры.
Насколько насыщенным июнь выдался для города Червеня?
По какой причине городку дали такое название? Секреты топонимики узнала наш корреспондент Наталья Бордиловская (видео).
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Сегодня последний день июня. Первый месяц лета в Беларусь принес жару, грозы и дожди, сладкие ягодные урожаи, начало детских каникул и отпускной поры. Насколько...
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