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Опубликованный доклад МИД Беларуси о нарушениях прав человека на Западе активно обсуждается в Сети

30.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Опубликованный доклад МИД Беларуси о нарушениях прав человека на Западе активно обсуждается в Сети. Резонансные и вопиющие случаи действий властей 21 государства пролили свет на темную сторону европейской медали. Навязывать свое видение прав человека, имея такой багаж нарушений за спиной, уже даже двойными стандартами не назовешь. "Все то, в чем обвиняет Запад другие страны, есть и в его активе", - таким мнением поделился политконсультант из Испании Лев Вершинин. (видео)


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Опубликованный доклад МИД Беларуси о нарушениях прав человека на Западе активно обсуждается в Сети. Резонансные и вопиющие случаи действий властей 21 государства...
 
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