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Очередного участника прошлогодних летних беспорядков выявили бойцы ГУБОП
30.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Поддался влиянию деструктивных телеграм-каналов и отправился на протестные марши. Очередного участника прошлогодних летних беспорядков выявили бойцы ГУБОП. 35-летний житель Новополоцка 10 августа вместе с агрессивной толпой громил город. Известно, что мужчина работает электросварщиком.
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Поддался влиянию деструктивных телеграм-каналов и отправился на протестные марши. Очередного участника прошлогодних летних беспорядков выявили бойцы...
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