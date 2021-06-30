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Погода на 1 июля

30.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погоду в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, по юго-западной половине страны скажется влияние атмосферного фронта.

1 июля ночью по Брестской и Гродненской областям, утром и днем по юго-западной половине республики ожидаются грозы.

При грозах местами сильные ливни, днем в отдельных районах град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. В дневные часы по восточной половине республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С.


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Погоду в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, по юго-западной половине страны скажется влияние атмосферного фронта. 1 июля ночью по...
 
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