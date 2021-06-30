Авария в Солигорске: погиб мотоциклист

Источник материала: БT

Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по факту аварии в Солигорске, во время которой погиб мотоциклист. ДТП произошло на улице Заслонова. Водитель микроавтобуса Volkswagen при развороте столкнулся с мотоциклом Yamaha, который ехал в попутном направлении. За рулем байка был 24-летний местный житель, который умер в больнице. Уголовное дело возбуждено в отношении 49-летнего водителя микроавтобуса.

Екатерина Сильченко, инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Миноблисполкома:

Уважаемые мотоциклисты, строго соблюдайте ПДД. Будьте внимательны при подъезде к перекресткам и соблюдайте скоростной режим. Это гарантия безопасности вас и окружающих.

Мотоциклист пострадал и в ДТП на проспекте Победителей в столице. Водитель Volkswagen двигался в направлении улицы Нарочанской. При перестроении не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался в попутном направлении. В результате произошло ДТП. Водителю мотоцикла понадобилась медпомощь. По факту аварии проводится проверка.

Женщина на самокате попала под колеса авто

На улице Кропоткина в Минске под колеса авто попала женщина на самокате. Она пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 37-летнюю женщину с травмами госпитализировали. По факту происшествия также проводится проверка.





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