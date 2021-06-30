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Ко Дню освобождения Беларуси в Червене готовят музейный интерактив
30.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Современный интерактив ко Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков подготовили сотрудники районного краеведческого музея Червеня.
Кроме экскурсии по экспозиции, в которой несколько витрин посвящено истории края в годы Великой Отечественной войны, музейщики предлагают поучаствовать в квесте. Он разработан специально для программы праздничных мероприятий и приглашает всех желающих выполнить спецзадание, будто бы данное партизанским командиром - самостоятельно сделать пилотку или попробовать партизанского хлеба, а также отдохнуть в палаточном городке. Каждому участнику квеста вручат символический подарок.
Музейная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, демонстрирует документы и фотоснимки, аутентичные предметы 40-х, которые попали в коллекцию от червенских ветеранов, инсталляции на тему борьбы партизан и подпольщиков.
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Современный интерактив ко Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков подготовили сотрудники районного краеведческого музея Червеня. Кроме...
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