Инспекция по маломерным судам патрулирует акватории озер и водохранилищ Минской области

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Ради безопасного трафика на водоемах инспекция по маломерным судам в эти дни патрулирует акватории озер и водохранилищ Минской области. На контроле - рыбаки и любители водного отдыха, которые часто игнорируют элементарные правила безопасности. Среди них - наличие спасательного жилета на борту и удостоверения на управление моторной техникой. Чтобы их получить, необходимо сдать экзамены по теории и практике. Подробности одного из водных рейдов - у Ильи Цветкова. (видео)





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