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Инспекция по маломерным судам патрулирует акватории озер и водохранилищ Минской области

30.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ради безопасного трафика на водоемах инспекция по маломерным судам в эти дни патрулирует акватории озер и водохранилищ Минской области. На контроле - рыбаки и любители водного отдыха, которые часто игнорируют элементарные правила безопасности. Среди них - наличие спасательного жилета на борту и удостоверения на управление моторной техникой. Чтобы их получить, необходимо сдать экзамены по теории и практике. Подробности одного из водных рейдов - у Ильи Цветкова. (видео)


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Теги: Минск
 
 
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Ради безопасного трафика на водоемах инспекция по маломерным судам в эти дни патрулирует акватории озер и водохранилищ Минской области. На контроле - рыбаки и...
 
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