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Инспекция по маломерным судам патрулирует акватории озер и водохранилищ Минской области
30.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ради безопасного трафика на водоемах инспекция по маломерным судам в эти дни патрулирует акватории озер и водохранилищ Минской области. На контроле - рыбаки и любители водного отдыха, которые часто игнорируют элементарные правила безопасности. Среди них - наличие спасательного жилета на борту и удостоверения на управление моторной техникой. Чтобы их получить, необходимо сдать экзамены по теории и практике. Подробности одного из водных рейдов - у Ильи Цветкова. (видео)
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Ради безопасного трафика на водоемах инспекция по маломерным судам в эти дни патрулирует акватории озер и водохранилищ Минской области. На контроле - рыбаки и...
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